التنسيقية تعقد ورش عمل حول انضمام مصر إلى «بريكس»

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجموعة من ورش العمل حول انضمام مصر لاتفاقية «بريكس»، بمشاركة أعضائها وذلك في إطار الاهتمام بالملف الاقتصادي، باعتباره من الأولويات.

وناقشت الورش، أثر انضمام مصر إلى مجموعة «بريكس» بالنسبة للأمن الغذائي، وأثر توسع «بريكس» على التداول بالعملات المختلفة وعلى سعر الصرف خاصة بمصر، كذلك أثر توسعة البريكس على حوكمة النظام المالي العالمي وأزمة الدين العام.

ورش عمل حول انضمام مصر لـ«بريكس»

ومن المقرر أن تستكمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورش العمل في هذا الملف خلال الفترة المقبلة.

شارك فى إدارة الورش كل من النائب محمد موسى عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ المنوفية، النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد أبوالنجا عضو التنسيقية.

جدير بالذكر أن مصر انضمت رسميًا إلى مجموعة «بريكس» مع بداية يناير 2024، وهي خطوة ينتظرها عدد كبير من القطاعات الإنتاجية في البلاد بهدف تقليل الطلب على الدولار والمساهمة في توفير الاحتياجات التصنيعية ومدخلات الإنتاج من الدول الأعضاء في «بريكس» بتسهيلات تسهم في خفض الضغط على الدولار.