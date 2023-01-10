مدير معهد الاقتصاد الزراعي: نعمل على حل المشكلات ووضعها أمام الجهات المختصة

قال الدكتور علي عبد المحسن، مدير معهد الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن المعهد يعود تاريخ إنشائه إلى أربعينيات القرن الماضي، كقسم اقتصاد زارعي بالوزارة واستصلاح الأراضي، ومع إنشاء مركز البحوث الزراعية جرى تحويله لمعهد بحوث، ليتكون من 11 قسما، مثل التمويل الزراعي والتنمية الريفية والأراضي والمياه والتسويق الزراعي والعمالة الزراعية والأجور، إضافة إلى أنه يتضمن 16 وحدة بحثية بمختلف محافظات مصر الزارعية.

وأضاف في حوار على القناة الثانية المصرية، أن معهد الاقتصاد الزراعي يتضمن 400 عضو هيئة بحثية من حملة الماجيستير والدكتوراة بالمعهد، لافتًا إلى أن المعهد يعمل بمحورين رئيسين بالتوازي، وهي نقل التكنولوجيات الزراعية الحديثة من خلال تقييم اقتصادي لهذه التكنولوجيات، للتعرف على الجدوى الاقتصادية لهذه التكنولوجيات قبل نقلها للمزراعين، ودراسة المشكلات الاقتصادية المعاصرة وإيجاد الحلول لها، ووضعها أمام متخذي القرار.

تعاون مع الجامعات والمنظمات المحلية والدولية

وأوضح مدير معهد الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، أن المعهد يقوم بورش عمل وندوات علمية، ودورات تدريبية للعاملين بكافة القطاعات الخاصة بالزراعة، إضافة لوجود تعاون بين المعهد والجامعات المصرية، من خلال إرسال طلبة الماجيستير والدكتوراة للدراسة بالجامعات المصرية، وتدريب الطلاب بالجامعات المصرية بالمعهد، فضلًا عن التعاون مع المنظمات المحلية والدولية كالأمم المتحدة.