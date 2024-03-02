أسعار العملات اليوم السبت 2-3-2024 في البنوك.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار العملات اليوم السبت 2-3-2024 استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، ونحو 30.96 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 99.34 جنيه للشراء، ونحو 100.33 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقا للأسعار المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، ونحو 30.96 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، بينما بلغ في بنك مصر نحو 8.2 جنيه للشراء، ونحو 8.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 30.83 جنيه للشراء، ونحو 30.96 جنيه للبيع، بينما استقر في البنك التجاري الدولي عند 30.85 جنيه للشراء، ونحو 30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.4 جنيه للشراء، ونحو 33.55 جنيه للبيع، بينما وصل في بنك الإسكندرية اليوم إلى 33.39 جنيه للشراء، ونحو 33.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري نحو 38.71 جنيه للشراء، ونحو 39.07 جنيه للبيع في بنك القاهرة، وفي بنك البركة نحو 39.05 جنيه للشراء، ونحو 39.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

لامس سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.2 جنيه للشراء، ونحو 8.24 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس نحو 8.19 جنيه للشراء، ونحو 8.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، ونحو 8.26 جنيه للبيع، بينما وصل سعر شراء الدرهم الإماراتي في بنك التنمية الصناعية إلى 8.11 جنيه، ونحو 8.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

استقر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر عند 100.02 جنيه للشراء، ونحو 100.33 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 97.3 جنيه للشراء، ونحو 100.65 جنيه للبيع.