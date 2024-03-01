أسعار العملات اليوم الجمعة 1-3-2024 في البنوك

شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة 1-3-2024، استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، إذ سجل سعر بيع الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.96 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء نحو 30.83 جنيه.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث للأسعار عبر المواقع الرسمية للبنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المصرية

سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري نحو 39 جنيه للشراء، ونحو 39.17 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء، ونحو 8.43 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 30.83 جنيه للشراء، ونحو 30.96 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر بيع الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 30.75 جنيه للشراء، ونحو 30.85 جنيه للبيع.

استقر سعر اليورو في بنك مصر اليوم عند 33.28 جنيه للشراء، ونحو 33.48 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 33.39 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 33.6 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري نحو 39 جنيهًا للشراء، ونحو 39.17 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وسجل سعر شراء الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية نحو 38.98 جنيه، ونحو 39.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى 8.2 جنيه للشراء، ونحو 8.24 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي في القاهرة نحو 8.19 جنيه للشراء، ونحو 8.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم، نحو 8.39 جنيه للشراء، ونحو 8.43 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس نحو 8.39 جنيه للشراء، ونحو 8.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم نحو 100.02 جنيه للشراء، ونحو 100.33 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر بيع الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 100.33 جنيه، ونحو 99.34 جنيه للشراء.