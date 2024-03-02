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دراما المتحدة

نجل أمير قطر يسقط من فوق جواده أثناء المشاركة ببطولة للفروسية (فيديو)

كتب:

محمد عبدالعزيز
12:16 م | السبت 02 مارس 2024
نجل أمير قطر

نجل أمير قطر

أثناء مشاركة عبدالله بن تميم بن حمد آل ثاني، نجل أمير قطر، في بطولة لونجين العالمية المقامة بمركز الشقب القطري للفروسية، سقط من فوق الجواد أثناء تخطيه الحواجز، وفور سقوطه، أسرع العديد إلى الاطمئنان على صحته.

وفي فيديو نشرته وسائل إعلام قطرية، ظهر نجل أمير قطر فوق جواده بينما يقفز الأخير من فوق الحواجز البلاستيكية، وفجأة، تعرقل الجواد في الحواجز الحديدية ليسقط نجل أمير قطر، وتمنى الجميع له السلامة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتمنون السلامة لنجل أمير قطر

وعلق العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي متمنيين السلامة لنجل أمير قطر، وكتب بعضهم قائلًا: «حمدالله على السلامة الفارس والشيخ عبدالله بن تميم بن حمد آل ثاني»، «الحمدلله على سلامة الشيخ عبدالله بن تميم آل ثاني نجل الأمير تميم بن حمد آل ثاني بعد سقوطه في منافسات الجولة الأولى من بطولة جولات لونجين العالمية في الشقب بدولة قطر الشقيقة.. الحمدلله على سلامتك يا بطل وحفظك الله لوالديك وأهلك في قطر».

نجل أمير قطر يمارس الفروسية

ويمارس نجل أمير قطر الفروسية ويشارك في العديد من البطولات العربية، ويظهر في الصور مرتديًا زي الفروسية ويمتطي الجواد.

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