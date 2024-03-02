مصر تواصل الإسقاط الجوي للاحتياجات الإنسانية شمال غزة (فيديو)

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من المعاناة التي يعيشها أهالي سكان قطاع غزة.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود المصرية الداعمة للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، باستمرار إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين.

ونفذت أعمال الإسقاط الجوي في مناطق متفرقة بشمال قطاع غزة، فيما تواصل مصر جهودها لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني.