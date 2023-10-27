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عاجل.. نتائج التحقيق في حادثي طابا ونويبع.. المتحدث العسكري يكشف التفاصيل

استهداف إحدى الطائرات خارج المجال الجوي المصري ما أسفر عن سقوطها

كتب:

محمد مجدي
09:00 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

قال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا، وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد (2) طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوى المصرى بمنطقة خليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط  الآخرى بطابا.

وأضاف المتحدث العسكري، في تصريحات له قبل قليل، إنه جار قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف اعمال تامين المجال الجوي المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة .

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.