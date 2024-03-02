مدبولي: السياحة العلاجية والاستشفائية مجال خصب للاستثمار الأجنبي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن السياحة العلاجية والاستشفائية تعد مجالا خصبا لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر باعتبارها واحدة من الخدمات الأساسية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة العلاجية، الذي يعقد في العاصمة الإدارية: «إدراكا للأهمية الحياتية والاقتصادية للسياحة العلاجية والاستشفائية، فقد شرعت مصر بوضع رؤية تنموية متكاملة للعديد من مواقعها السياحية والساحلية الفريدة لتكون مقاصدا للسياحة العلاجية والاستشفائية مثل مدن شرم الشيخ والغردقة وسفاجا والقصير على ساحل البحر الأحمر، والمدن الجديدة التي شرعت الدولة في إنشائها على ساحل البحر المتوسط، مثل العلمين ورأس الحكمة، بالإضافة للمواقع السياحية الأخرى داخل مصر».

وأوضح مدبولي أن كل هذه المقاصد تأمل الدولة المصرية في تنميتها، خصوصا لما تتمتع به هذه المدن بمواقع استراتيجية جذابة تؤهلها لأن تكون مقاصد سياحية عالمية لما تذخر به من مكونات الجذب السياحي وكذلك يمكن أن تكون موطنا للتقاعد بعد سنوات طويلة من العمل والاستمتاع بنمط الحياة يمزج بين الراحة والأصالة.