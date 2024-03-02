81.4 مليار جنيه استثمارات في قطاع الكهرباء خلال العام المالي الجاري

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع الكهرباء والطاقة المُتجدّدة، بخطة العام المالي 2023/ 2024.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الطاقة الكهربائيّة تمثل الركيزة الأساسيّة لجميع خطط التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، حيث يُجرى الاعتماد عليها في تغذية الـمشروعات الصناعيّة والزراعيّة والسياحيّة، وكذلك في تنمية وتطوير الـمُجتمعات العُمرانيّة الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للمواطنين.

نمو قطاع الكهرباء والطاقة

وتابعت «السعيد»، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يرتبط دائمًا؛ وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية ارتباطًا وثيقًا ومُباشرًا بنمو قطاع الكهرباء والطاقة، وقُدرته على تطوير مُعدّلات الأداء لمُسايرة الطلب المُتزايد على الطاقة، مضيفة أنه نظرًا لأهميّة مُخرجات قطاع الكهرباء والطاقة المُتجدّدة، أصبح نصيب الفرد من الطاقة الكهربائيّة الـمُنتَجة أو المُستخدمة من المعايير الأساسية لقياس مُستوى رفاهة الفرد، ومُؤشّرًا رئيسيًا للوقوف على درجة تقدّم الـمُجتمع وأداؤه الاقتصادي.

وحول الاستثمارات الموجهة للقطاع، أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة عام 2023/ 2024 تستهدف استثمارات كليّة لقطاع الكهرباء والطاقة قدرُها 81.4 مليار جنيه مُقارنة بنحو 56 مليار جنيه توقّع عام 2022/ 2023 واستثمارات فعلية 66 مليار جنيه عام 2022/ 2022، واستثمارات أقل في عام 2020 /2021.

وأشار التقرير إلى استئثار الاستثمارات العامة بنحو 85% مُقابل 15% للقطاع الخاص من الاستثمارات الموجهة للقطاع، واستحواذ الجهاز الحكومي وعلى حوالي 52% من الإجمالي، مُقابِل 17% للهيئات الاقتصادية العامة، و31% للشركات العامة؛ استثمارات عام 2023/ 2024.

زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية

واستعرض التقرير مُستهدفات خِطة عام 2023/ 2024 حيث من الـمُستهدف زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية بنحو 632 مليار جنيه بنهاية الخطة مُقارنة بنحو 472 مليار جنيه في عام 2023/ 2024، بنسبة نمو 34%، فضلًا عن استهداف زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة ليصل إلي نحو 363 مليار جنيه في نهاية الخطة، مُقابل نحو 339 مليار جنيه في عام الخطة 2023/ 2024.

وأضاف التقرير، أنه من الـمُستهدف زيادة ناتج القطاع إلى نحو 275 مليار جنيه في نهاية الخِطّة على مُستوى الأسعار الجارية، مُقارنة بنحو 203 مليارات جنيه عام 2023/ 2024، بنسبة نمو 35%.

أما بالأسعار الثابتة، فمن المُستهدف زيادته إلى نحو 145 مليار جنيه، و155 مليار جنيه في عامي 2023/ 2024 و25/ 2026 على التوالي، كما أوضح التقرير أنه من الـمُستهدف أن يتحسّن الترتيب الدولي لـمصر في مُؤشّر جودة التغذية الكهربائية لتصعد إلى المركز 75 عام 2023/ 2024.