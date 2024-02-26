أستاذ في التخطيط العمراني: شريان التنمية الجديدة يمتد إلى مرسى مطروح

قال سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن شريان التنمية في الجمهورية الجديدة يمتد إلى مختلف المحافظات، بما في ذلك مرسى مطروح، باعتبارها منطقة واعدة تستحق الاستثمار، وأن البنية الأساسية هي حجر الأساس في أي تنمية عمرانية.

البينة التحتية أساس العمران

وأضاف أستاذ التخطيط العمراني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الحجر الأساسي في أي تنمية عمرانية هو البنية الأساسية التي تتمثل في الاهتمام بالطرق والصرف الصحي والكهرباء والمياه الصالحة للشرب، مشيرا إلى أن كل هذه العناصر الأساسية تمثل البنية الأساسية لأي تخطيط عمراني.

أراضي صالحة للاستصلاح الزراعي في مرسى مطروح

أشار فرج إلى أن منطقة مرسى مطروح يوجد فيها أراضي صالحة للاستصلاح الزراعي، وأماكن تصلح لعمل مزارع سمكية، وبها عناصر من المناجم المختلفة، ما يساعد في إنشاء الكثير من المصانع المختلفة، ويعطي قيمة مضافة للاقتصاد القومي، ويساعد في توفير فرص عمل لتقليل حجم البطالة، ما يؤدي إلى رفع جودة حياة المواطن المصري.

وأشار إلى أن المحور الإقليمي الجديد يتمثل في مدينة العلمين ومنطقة رأس الحكمة ومرسى مطروح، مشيرا إلى أن الدولة كانت تنظر لمستقبل المواطن المصري منذ فترة طويلة، حيث أنشأت محور أوجارين بمركز السلوم في قلب الصحراء الغربية..