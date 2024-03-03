«الأعلى للجامعات» يدرس تعديل بعض قواعد تنسيق 2024

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس يناقس عددا من الموضوعات المهمة والمتعلقة بشأن التعليم الجامعي خلال الاجتماع المقبل، تتمثل في مناقشة مقترحات اللجنة المشكلة بشأن تطوير نظام التعليم المُدمج وتعديله كاملاً، بجانب مناقشة عدد من التوصيات من قبل اللجنة المُشكلة بشأن إعادة النظر في التوزيع للطلاب على الكليات، حيث سيتم التطبيق في تنسيق القبول 2024.

تنسيق الجامعات 2024

وأوضحت المصادر، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس شكل لجنة من بعض رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة، بشأن إعادة النظر في توزيع الطلاب على الكليات في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها لقانون تنظيم الجامعات، وبما يهدف إلى تلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بسوق العمل وتوفير الكوادر المؤهلة لها.

التغيرات الجديدة تصب جميعا في صالح الطالب

وأكدت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات، أن الدراسة يتم العمل عليها خلال الفترة الجارية، وسيتم عرضها على المجلس في اجتماعه المقبل، مؤكدًا أن التغيرات الجديدة تصب جميعا في صالح الطالب ولا تضر بمصالحه ومتوقع تطبيقها حال الانتهاء منها في تنسيق 2024، مؤكدًا أن الوزارة ضمن أهداف استراتيجيتها التي جرى تطبيقها تهدف إلى الاهتمام بالخريج وتأهيلية لسوق العمل إقليميا ودوليًا من خلال توفير التخصصات المناسبة له.

وأكدت المصادر في وزارة التعليم العالي أن تنسيق 2024 سيشهد تطورا لحظيًا وسيتم الكشف عن ملامح التطوير أيضا خلال الفترة المقبلة.