«الأعلى للجامعات» يكشف موعد انتهاء تعديلات التعليم المدمج

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ووزراة التعليم العالي، أن المجلس ناقش اليوم في اجتماعه بجامعة الوادي الجديد، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعليم الجامعي؛ أبرزها توقيع عقود استلام الأراضي المخصصة للجامعات في محافظة الوادي الجديد والتي تزيد على 10 آلاف فدان لاستصلاحها واستخدامها في الأبحاث الزراعية، وكذلك التوقيع على مذكرات التعاون «بولونيا كليات التربية» بين عدد من الجامعات.

استعدادات الجامعات لشهر رمضان

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة للوطن، أن المجلس ناقش استعدادات الجامعات لشهر رمضان والتأكيد على انتظام الدراسة، والاستعدادات لانتخابات الاتحادات الطلابية 2024 بجانب متابعة انتظام الدراسة للفصل الدراسي الثاني.

وضع القواعد الخاصة بالتعليم المدمج بحد أقصى شهر

وبشأن تعديل نظام التعليم المدمج، أكدت المصادر، أن المجلس شدد على اللجنة المعنية والتي يرأسها الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، على ضرورة الإسراع من الدراسة ووضع القواعد الخاصة بها بحد أقصى شهر، موضحة أن التعديلات تحتاج لتشريع قانوني؛ نظرا لتغيير مسمى الشهادة الممنوحة للطلاب من مهنية إلى أكاديمية في النظام؛ تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة بشأنها، منوهة بأن العام الدارسي الجديد يشهد قبول طلاب بالنظام الجديد، والمقترح أن يكون تحت مسمى نظام التعليم المستمر بدلا من المدمج.