رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«المصريين الأحرار» يضع رؤية شاملة لتطوير المنظومة الصحية

كتب:

محمد أباظة
01:21 م | السبت 02 مارس 2024
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

أعلن حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، وضع رؤية شاملة لتطوير المنظومة الصحية لتكون مصدراً إضافياً للدخل القومي للدولة، وجاء ذلك بعد سلسلة اجتماعات متواصلة خلال الأسبوع الماضي انتهت بملامح الرؤية.

تطوير المنظومة الصحية وإمكانية حسن إدارتها

وتناول الاجتماع الحديث عن رؤية الحزب في تطوير المنظومة الصحية وإمكانية حسن إدارتها، وخلصت الرؤية إلى وضع استراتيجية لمشروعات قوانين التي تخدم المنظومة الصحية الشاملة، وفقا لرؤية حزب المصريين الأحرار.

وضع خطط لتطوير قطاعات الدولة

وينوي الحزب وضع خطط لتطوير قطاعات الدولة منها، التعليم الطبي والسياحة العلاجية والاستشفائية، وسياحة المؤتمرات الطبية.

وعقب جلسة ممتدة لساعات، وعد النائب الدكتور عصام خليل بالالتزام بتحقيق تلك الرؤية من خطوات جادة لتفعيل المنظومة الصحية في صورة تناسب الجمهورية الجديدة.

اقرأ المزيد:

حزب المصريين الأحرار يشيد بحضور الحكومة جلسات الحوار الوطني

رئيس «المصريين الأحرار» يشارك بحفل الهيئة الإنجيلية لتوزيع جوائز «صموئيل حبيب»

محافظ أسيوط يستقبل أمانة «المصريين الأحرار».. ويبحثان سبل دعم مشروعات التنمية

«المصريين الأحرار»: جاهزون بخارطة طريق صناعة خضراء ذكية ومستدامة

رئيس «المصريين الأحرار»: الصفقة الكبرى سيكون لها أثر مباشر على المواطن

«المصريين الأحرار»: الصفقة الاستثمارية الكبرى تقوي الجنيه المصري
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.