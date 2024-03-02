«المصريين الأحرار» يضع رؤية شاملة لتطوير المنظومة الصحية

أعلن حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، وضع رؤية شاملة لتطوير المنظومة الصحية لتكون مصدراً إضافياً للدخل القومي للدولة، وجاء ذلك بعد سلسلة اجتماعات متواصلة خلال الأسبوع الماضي انتهت بملامح الرؤية.

تطوير المنظومة الصحية وإمكانية حسن إدارتها

وتناول الاجتماع الحديث عن رؤية الحزب في تطوير المنظومة الصحية وإمكانية حسن إدارتها، وخلصت الرؤية إلى وضع استراتيجية لمشروعات قوانين التي تخدم المنظومة الصحية الشاملة، وفقا لرؤية حزب المصريين الأحرار.

وضع خطط لتطوير قطاعات الدولة

وينوي الحزب وضع خطط لتطوير قطاعات الدولة منها، التعليم الطبي والسياحة العلاجية والاستشفائية، وسياحة المؤتمرات الطبية.

وعقب جلسة ممتدة لساعات، وعد النائب الدكتور عصام خليل بالالتزام بتحقيق تلك الرؤية من خطوات جادة لتفعيل المنظومة الصحية في صورة تناسب الجمهورية الجديدة.