رئيس «المصريين الأحرار» يشارك بحفل الهيئة الإنجيلية لتوزيع جوائز «صموئيل حبيب»

شارك النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب المصريين الأحرار، احتفالية الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بتوزيع جوائز صموئيل حبيب للتميز في العمل التطوعي، وذلك بدعوة كريمة من القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية.

وشهد الحفل حضور ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والأنبا إكليمندس الأسقف العام بالكنيسة القبطية، وعددًا من رجال الدين والرموز والشخصيات العامة؛ كما حضر الحفل الكاتب الصحفي ريمون ناجي عضو المكتب السياسي ورئيس المركز الإعلامي لحزب المصريين الأحرار، ومايكل عادل مساعد مدير المركز الإعلامي.

المصريين الأحرار

ووجه النائب الدكتور عصام خليل التحية للهيئة الإنجيلية على جهودها في العمل العام وخدمة المجتمع المصري وترنو على خطوات مؤسسها الكريم الدكتور القس صموئيل حبيب ويواصل مسيرة العطاء رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندرية زكي.

الطائفة الإنجيلية

وجاءت كلمة الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية للحديث عن الجائزة التي تحمل اسم الراحل الكريم الدكتور القس صموئيل حبيب، رئيس الطائفة الإنجيلية الأسبق، ومؤسس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، قائلا: «هذا العَلَم الذي أثَّر تأثيرًا كبيرًا في المجتمع، وترك إرثًا فكريًّا وعمليًّا يشهد عن قلبٍ مخلِصٍ في حب وطنه وأبناء وطنه، محبَّةً عمليَّةً بالقول والفعل؛ وتُمنح الجائزة إلى إحدى المؤسسات الأهلية المميزة في العمل المجتمعي، وإلى قيادة دينية مسيحية لها إسهام في العمل المجتمعي».