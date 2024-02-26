«المصريين الأحرار»: جاهزون بخارطة طريق صناعة خضراء ذكية ومستدامة

عقد النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب المصريين الأحرار، اجتماعًا متخصصًا، بحضور الدكتورة هبة واصل، الأمين العام رئيس اللجنة الاقتصادية، واللواء مهندس مستشار، رئيس الحزب لشؤون الصناعة، وريمون ناجي، عضو المكتب السياسي؛ لمناقشة مخرجات ورش عمل الصناعة، التي استمرت نحو أربعة أشهر.

ثمَّن رئيس حزب المصريين الأحرار، جهود اللجنة الاقتصادية ومستشار رئيس الحزب لشؤون الصناعة للعمل، في جهود متكاملة للوصول إلى حلول واقعية قابلة للتطبيق العملي في كافة المناحي، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية؛ لبناء الجمهورية الجديدة، تعود بالنفع العام للدولة وتخدم الأجيال الحالية والمستقبلية، وجاهزة للعرض على الجهات المختصة.

بدأ اللواء مهندس أشرف هلال، مستشار رئيس الحزب لشؤون الصناعة، عرض ما توصل إليه جهود أربعة أشهر متتالية، بعد سلسلة ورش عمل تخصصية؛ لإعداد خارطة طريق شاملة ومتكاملة للصناعة المصرية وخلصت إلى عنوان «صناعة خضراء - ذكية – مستدامة مصر 2052».

خارطة الطريق

وقال «هلال»، إن خارطة الطريق تتضمن 5 محاور رئيسية بين طياتها نحو 75 برنامج تنفيذي شامل متكامل يهدف تنفيذ تنمية صناعية متوازنة قطاعيًا وجغرافيًا؛ مما يساهم في ذلك من إصلاح تشريعي بإعداد مسودة مشروع قانون الصناعة الموحد المقرر تقديمه من خلال رئيس الحزب لمجلس الشيوخ.

إصلاح شامل من التشريع

أضاف مستشار رئيس الحزب للصناعة، أن الخارطة تهدف إلى إصلاح شامل من التشريع مرورًا بالجوانب الإجرائية والتنفيذية ترنو إلى فض الاشتباك بين القطاعات والجهات المتعددة من أصحاب المصلحة، وتحقق تكاملًا وترابطًا لتكون صناعة مستدامة خضراء ذكية.

ومن جانبها، تحدثت الدكتورة هبة واصل الأمين العام، ورئيس اللجنة الاقتصادية، عن الترابط والتشابك الاقتصادي الصناعي، وانعكاسات وجود رؤية وخارطة شاملة سيكون لها أثر رائد في تحقيق دخل مستدام.

وفي الختام، وجّه «خليل» بمراجعة مسودة مشروع قانون الصناعة الموحد، مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب، بعد توافق اللجان النوعية ذات الصلة ووفق دراسة دقيقة، سيكون وجود مشروعًا مرنًا منضبطًا يحقق أحد ركائز الخطة الاستراتيجية محل الطرح.