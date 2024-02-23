رئيس «المصريين الأحرار»: الصفقة الكبرى سيكون لها أثر مباشر على المواطن

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، إنّ تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلن تفاصيلها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توصف بأنّها الصفقة الأكبر وتشمل داخلها عدّة صفقات.

وأضاف خليل، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الاقتصاد سُمعة ويعتمد على الخبر حين ينتقل، وهذه الصفقة سيكون لها أثر مباشر على الاقتصاد والمواطن المصري، حيث تدخل سيولة نقدية من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي، ما يؤدي إلى خفض سعر العملة، وبالتالي فالمضاربة على السلع ستقل، ما ينعكس على الأسعار، وعلى مدار السنوات الماضية كان البعض يتحدث عن جدوى مشروعات الطرق والمدن، وهنا يجب أن نتحدث عن أمر، وهو أنّ الصفقة الكبرى تم التفاوض عليها في العاصمة الإدارية.

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار: «عندما يدخل مستثمر أو كيان كبير في العاصمة الإدارية ويرى ما وصلت إليه من تقدم والرقمنة والتحديث فإنّه سيطمئن، لأنّه مكان متقدم، ما ينطبق على الساحل الشمالي والعلمين الجديدة، وهي نماذج حيّة تقنع المستثمرين بضخ الاستثمارات».

وواصل: «لو لم يكن هناك قضاء على الإرهاب منذ عدة سنوات، لما أتى مستثمر، ولو لم يكن هناك شبكة من البنية التحتية مثل الطرق والكباري والكهرباء وبداية تصنيع حقيقي في مصر لما جاء هذا المستثمر».