دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان.. مفتاح الرحمة والمغفرة

شهر رمضان فرصة استثنائية للتضرع والدعاء، إذ تُفتح أبواب السماء، وتستجاب الأدعية، وتتضاعف في هذا الشهر الفضيل الأجور والثواب، ما يجعله فرصة سانحة للمسلمين للتقرب من الله تعالى، خاصة في العشر الأواخر من رمضان.

دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان

ويوافق اليوم 31 مارس الحادي والعشرين من رمضان، لذا نقدم لكم اليوم دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان، وفقا لما ذكره أحد علماء الأزهر الشريف، أحمد المالكي، وهو: «اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.. وثبت أقدامنا.. وانصرنا على القوم الكافرين».

«اللّهمّ إنّك عفوّ تحبّ العفو فاعف عنّي، اللّهمّ إنّي أسألك من فضلك ورحمتك وكرمك وعطائك ما لا ينقطع ولا ينفد،اللّهمّ اغفر لي ذنبي كلّه دقّه وجلّه، أوّله وآخره، سرّه وعلانيته، اللّهمّ إنّي أسألك الهداية والسداد والرشد والعيش السعيد، اللّهمّ إنّي أسألك العافية في الدنيا والآخرة».

أدعية يوم الحادي والعشرين من رمضان

وتتضمن أدعية يوم الحادي والعشرين من رمضان: «اللّهمّ إنّي أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللّهمّ إنّي أسألك أن تُعزّني بالطاعة ولا تُذلّني بالمعصية، اللّهمّ إنّي أسألك أن تُغنيني بحلالك عن حرامك، اللّهمّ إنّي أسألك أن تُفرّج همّي وكربتي، اللّهمّ إنّي أسألك أن تُبارك لي في عمري ورزقي وأهلي وولدي، اللّهمّ إنّي أسألك أن تُشفي مرضانا وتُعافي مُبتلينا، اللّهمّ إنّي أسألك أن تُرحم موتانا وتُغفر لهم، اللّهمّ إنّي أسألك أن تجعلنا من عتقائك من النار، اللّهمّ إنّي أسألك أن تُبلغنا ليلة القدر وأن تُكتبنا فيها من السعداء، اللّهمّ إنّي أسألك أن تقبل دعواتنا وتُحقّق آمالنا،اللّهمّ صلّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم».