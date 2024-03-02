المواعيد الكاملة للقطارات في شهر رمضان المبارك 2024 وطرق حجز التذاكر

كثفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، من الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المبارك 2024، موضحة أنه توجد حركة تغييرات وتعديلات كبيرة في حركة القطارات على مختلف خطوط الوجهين البحري والقبلي، لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، مؤكدة استمرار أعمال تطوير المنظومة خاصة القطارات الإسباني وتحيا مصر في ورش كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف.

ترصد «الوطن» تفاصيل الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المبارك

مواعيد القطار رقم 1915 سياحي «القاهرة - المنصورة»

- يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 3:20 مساءً بدلاً من الساعة 5:10 مساءً.

- يصل محطة المنصورة الساعة 5:40 مساءً.

- من المقرر أن يمر بمحطات بنها والمحلة الكبرى وسمنود وطلخا.

مواعيد قطار رقم 2027 تالجو «القاهرة - الإسكندرية»

- يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساءً بدلاً من الساعة 7:00 مساءً.

- يصل محطة الإسكندرية الساعة 10:30 مساءً.

- يمر بمحطات القاهرة وسيدي جابر حتى الإسكندرية.

مواعيد قطار رقم 2026 تالجو «الإسكندرية - القاهرة»

- يقوم القطار من محطة الإسكندرية الساعة 7:45 مساءً بدلاً من الساعة 6:50 مساءً.

- يصل محطة القاهرة الساعة 10:15 مساءً.

- يمر بمحطات الإسكندرية وسيدي جابر حتى يصل إلى محطة القاهرة.

مواعيد قطار 959 ثالثة مكيفة «القاهرة - الإسماعيلية»

- يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 6:45 مساءً بدلاً من الساعة 7:50 مساءً.

- يصل محطة الإسماعيلية الساعة 9:45 مساءً.

- من المقرر أن يمر بمحطات قليوب وقها وطوخ وبنها ومنية القمح والزقازيق وأبوحماد والتل الكبير والقصاصين وأبوصوير والإسماعيلية.

مواعيد قطار 63 ركاب «طنطا - المنصورة»

- يقوم من محطة طنطا الساعة 3:55 مساءً بدلاً من الساعة 3:35 مساءً.

- يصل محطة المنصورة الساعة 5:25 مساءً.

- يمر بمحطات الرجدية وشبشير الحصة ومحلة روح وصفط تراب.

- كما يمر بمحطات منية شنتنا عايش ومنشية البكري والمحلة الكبرى وغزل المحلة.

- ويمر أيضاً بمحلة أبوعلي والراهبين وسمنود وميت خلف وميت عساس وكفر العرب وميت الكرما وطلخا.

مواعيد قطار رقم 586 ثالثة مكيفة «الإسكندرية - المنصورة»

- يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 2:20 مساءً.

- يصل إلى محطة المنصورة الساعة 5:30 مساءً.

- يمر بمحطات طنطا ومحلة روح والمحلة الكبرى وسمنود وطلخا.

قطار رقم 32 «الإسكندرية - القاهرة»

- يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 6:20.

- يصل إلى القاهرة الساعة 10:30 مساءً.

- يمر بمحطات قويسنا وبنها.

مواعيد قطار رقم 157 «الأقصر - الإسكندرية»

- يقوم من محطة الأقصر الساعة 7:30 صباحا.

- يصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 11:00 مساءً.

- يمر بمحطات بنها وطنطا ودمنهور وسيدي جابر.

تعديلات كبيرة على تركيب القطارات

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إجراء تعديلات كبيرة على بعض القطارات على بعض الخطوطات لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، بتركيب عربات إسبانية بعد تطويرها في ورش كوم أبو راضي.

قطار 917 مكيف «القاهرة - الإسكندرية»

- يتم التعديل بتركيب عربات أسباني مطور.

- يشتمل التركيب على 4 عربات أولى مكيفة أسباني مطور.

- كما يشتمل التعديل على تركيب 7 عربات ثانية مكيفة أسباني مطور.

قطار 2008 مكيف «الإسكندرية - أسوان»

- يتم التعديل بتركيب عربات أسباني مطورة.

- يشتمل التعديل على تركيب 4 عربات أولى مكيفة أسباني مطور.

- يشتمل التعديل على تركيب 7 عربات ثانية مكيفة أسباني مطور.

قطار 2010 مكيف «القاهرة - أسوان»

- يتم التعديل تركيب عربات VIP.

- يشتمل التعديل على تركيب 4 عربات أولى VIP.

- كما يشتمل التعديل على تركيب 8 عربات ثانية VIP.

قطار 2009 مكيف «أسوان - القاهرة»

- يتم التعديل تركيب عربات أسباني مطور.

- يشتمل التعديل على تركيب 4 عربات أولى مكيفة أسباني مطور.

- يشتمل أيضاً التعديل على تركيب 7 عربات ثانية مكيفة أسباني مطور.

قطار 2011 مكيف «أسوان - القاهرة»

- يتم التعديل بتركيب عربات VIP.

- يشتمل التعديل على تركيب 4 عربات أولى VIP + 8.

- يشتمل التعديل على تركيب عربات ثانية VIP.

تعديل قطارى 1902 / 989 مكيف «القاهرة - أسوان»

- يتم التعديل تركيب عربات أسبانى مطور بالتركيب.

- يشتمل التعديل على تركيب 4 عربات أولى مكيفة أسباني مطور.

- يشتمل التعديل أيضًا على تركيب 7 عربات ثانية مكيفة أسباني مطور.

طرق حجز تذاكر القطارات في رمضان 2024

وفرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عدة طرق للحصول على تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية بمختلف أنحاء الجمهورية وهي:

- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.

- الحجز الإلكتروني من خلال موقع الحجز الإلكتروني.

- التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد.

- التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للأيفون.

- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية.

- منظومة الدفع الفوري لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال وكلاء البيع المنتشرين على مستوى الجمهورية.