كم إجازة في شهر رمضان 2024.. العطلات الرسمية المتبقية

أيام قليلة تفصلنا عن بدء شهر رمضان المبارك 2024، والذي يتميز بطابع خاص لدى المصريين، بداية من الصوم وطقوس الإفطار والسحور، فيما يحرص الكثير على إقامة موائد الرحمن في مختلف المناطق، أو التبرع لإحدى مؤسسات المجتمع المدني.

كم إجازة في شهر رمضان 2024

كم إجازة في شهر رمضان 2024؟، سؤال طُرح خلال الساعات القليلة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث تزامناً مع قرب الشهر الكريم، وتتمثل إجابته في أن شهر رمضان المبارك يشهد عطلة رسمية واحدة في شهر مارس 2024، وهي يوم الثلاثاء 19 مارس، الموافق 9 رمضان 1445 هـ.

العطلات الرسمية المتبقية

كما يشتمل شهر رمضان المبارك، على أكثر من عطلة رسمية أو راحة أسبوعية لجميع موظفي الدولة، وهي يومي الجمعة والسبت 15 و16 مارس، والجمعة والسبت 22 و23 مارس، وأخيراً يومي 29 و30 مارس 2024، وطبقًا للحسابات الفلكية سيكون شهر رمضان يوم 11 مارس 2024، على أن يكون عيد الفطر المبارك، الأربعاء غرة شوال الموافق يوم 10 أبريل 2024.

وخلال شهر مارس الجاري، توجد أكثر من عطلة أسبوعية، مثل أيام الجمعة والسبت 1 و2 مارس، وأيضا يومي الجمعة والسبت 8 و9 مارس.