«صحة البحيرة»: رفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

أعلن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى في مديرية الصحة بالمحافظة وجميع الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لاستقبال شهر رمضان المبارك، مؤكدا قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بحملات مكثفة على المنشأة الغذائية في جميع الأوقات بما في ذلك أيام الأجازات الرسمية.

رفع درجة الاستعداد في البحيرة

وشديد وكيل صحة البحيرة على الرقابة على مصانع ومحال الأسماك المدخنة والمملحة، وكذلك محال اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

كما شدد أيضا على إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وجميع مكاتب الأغذية في مختلف الإدارات الصحية بالتفتيش على العاملين في مجال الأغذية ومدى التزامهم بالممارسات الصحية السليمة أثناء تداول الأغذية، والتفتيش على وجود شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

مرور دوري على محلات اللحوم والأسماك

وأضاف أن هناك مرور دوري على ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط غير الصالح منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ووجه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة الالتزام بالتوجيهات الآتية:

- تشديد الرقابة على محال بيع الأسماك النيلية والبحرية والتأكد من سلامة المعروضات واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف.

- تكثيف الحملات على بائعي العصائر والمشروبات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ضبط أي أغذية مجهولة المصدر أو أغذية يتم الشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

- تكثيف الرقابة على الأماكن التي تقدم وجبات إفطار وسحور، وكذلك على موائد الرحمن.

- تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحال الجزارة والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية.