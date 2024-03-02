من القاهرة.. استئناف مباحثات التوصل إلى هدنة في قطاع غزة غدًا 

أكد مصدر رفيع المستوى، أن مباحثات التوصل إلى هدنة بغزة تستأنف غدًا في القاهرة بمشاركة جميع الأطراف، في وقت تستمر مصر بالتعاون مع دول الوسطاء في إيجاد حل لتنفيذ الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قبل شهر رمضان الكريم، وفقًا لما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد المصدر، أن الجهود المصرية مستمرة من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية قبل شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هناك تقدما ملحوظا في مفاوضات الهدنة الإنسانية، وتسعى مصر إلى الوصول لاتفاق عادل.