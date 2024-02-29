بايدن: حادث دوار النابلسي سيعقد المفاوضات بشأن هدنة إنسانية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن حادث دوار النابلسي بقطاع غزة سيعقد المفاوضات بشأن التوصل إلى صفقة تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار، وفقًا لما أعلنته وكالة «رويترز».

وأضاف «بايدن»، إنه ينظر في الروايات المتضاربة بشأن حادث دوار النابلسي وإطلاق النار، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لن يتم على الأرجح بحلول الاثنين المقبل، لكن أكد أنه «متفائلًا».

مجزرة دوار النابلسي

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق الفلسطينيين أثناء انتظارهم وصول شاحنات المساعدات الإنسانية بمنطقة دوار النابلسي شمال قطاع غزة، وارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 112 شهيدًا، والجرحى إلى 760 جريحًا، في وقت نددت فيه مصر بالمجزرة واعتبرتها انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والإنساني.

الروايات المتضاربة.. جيش الاحتلال يتنصل من الحادث

وبشأن الروايات المتضاربة، تنصلت دولة الاحتلال من الحادث، وقال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن الشاحنات دهست الفلسطينيين أثناء تجمعهم لاستلام المساعدات والازدحام الكبير الذي وقع بدوار النابلسي، كما قال دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال لا يعلم بوجود قصف بدوار النابلسي، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين شكَّلوا تهديدًا ضد قوات الاحتلال المتواجدة هناك.