باحث: مباحثات السيسي وبايدن الهاتفية مهمة لتهدئة الأوضاع في غزة

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنَّ المباحثات الهاتفية بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن، مهمة في الوقت الراهن، الذي تجري فيه تأكيدات وتفاهمات بين القاهرة وواشنطن، مشيرا إلى أنّ هناك مُباحثات دولية مكثفة بشأن هدنة إنسانية جديدة في غزة.

وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ من المخطط استكمال المباحثات بشأن هدنة إنسانية جديدة في غزة بالقاهرة، خلال الساعات المقبلة، لافتًا إلى أنَّ المباحثات المصرية الأمريكية الهاتفية تتزامن مع تنامي وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية داخل قطاع غزة.

وتابع الباحث بالمركز المصري للفكر: «كم الجرائم الإسرائيلية التي اُرتكبت داخل غزة تُسبب العديد من الإشكالات للإدارة الأمريكية سواء أمام الرأي العام الأمريكي نفسه لتنامي الانتقادات الداخلية، أو الحرج الدولي باعتبارها مسؤولة عن هذه الجرائم الإسرائيلية ومشاركة في هذه العمليات التي تتم بشكل مباشر عبر الدعم والرعاية المقدمين لإسرائيل وغيرها من أوجه الدعم».