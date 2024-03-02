جورجينا ترتدي فستانا مميزا في حفل أزياء.. يحمل رقم قميص كريستيانو رونالدو

على الرغم من انتقاله إلى ناد آخر ورحيله عن مانشيستر يونايتد، إلا أنّ جورجينا زوجة كريستيانو رونالدو ظهرت بإطلالة عبرت عن دعمها وحبها لـ«الدون»، وتتسم في الوقت ذاته، بالأناقة والبساطة في أثناء عرض أزياء في باريس، إذ ارتدت فستانًا على شكل قميصه الشهير مع ناديه السابق ويحمل الرقم 7.

فستان جورجينا زوجة كريستيانو رونالدو

ووفق موقع «ndtv»، ارتدت جورجينا رودريجيز، الفستان الذي على شكل قميص كريستيانو رونالدو، في لفتة رائعة أظهرت مدى حبها ودعمها له، ويتميز بلونه الأحمر الأنيق على نحو يعد رمزًا للعلاقة القوية والمتينة التي تجمع بينهما.

تميز فستان كريستيانو رونالدو نسبة إلى كونه على شكل قميصه السابق في مانشيستر يونايتد، بأنه مزيجًا متقنًا يجمع بين الأناقة والرياضة، ولم يحمل رقم اللاعب فقط، بل حمل أيضًا توقيعه ورسالة خاصة كتبها لزوجته جورجينا تظهر مدى حبهما لبعضهما، وبحسب ما ذكر فى صحيفة «ماركا» الإسبانية، فالفستان يرجع للعلامة السويسرية الشهيرة «Vetements» التي انطلقت عام 2014، لكن هذه المرة بتصميم مختلف.

«Vetements» التي اشترت منها جورجينا، فستان كريستيانو رونالدو هي علامة تجارية فاخرة للملابس تأسست من قبل الأخوين ديمنا وجورجي جفاساليا، وتعني باللغة الفرنسية الملابس أو الملابس الجاهزة، تتميز الماركة بأسلوبها الجرئ والمعاصر والمبتكر في تصميم الملابس، حيث تقدم مجموعات تمزج بين الأناقة والغرابة والعصرية.

أسعار ملابس «Vetements»

وتعتمد الشركة العالمية على تقديم تصاميم غير تقليدية ومفاجئة في عالم الموضة، وتشمل مجموعة متنوعة من الملابس الجاهزة للرجال والنساء، بما في ذلك المعاطف والقمصان والفساتين والبنطلونات وغيرها، وتشتهر أيضًا بتصميماتها المبتكرة والمستوحاة من الثقافة الشعبية، وتتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة خاصة بين الشباب والمهتمين بالموضة.

وتتراوح أسعار منتجات شركة الملابس، بين مئات وآلاف الدولارات أو اليورو، وذلك اعتمادًا على نوع المنتج ومتطلبات التصنيع والتصميم، على سبيل المثال، يمكن أن تبدأ أسعار القمصان والتيشيرتات من 200 دولار أمريكي، فيما تصل أسعار المعاطف والجاكيتات والفساتين والبنطلونات إلى آلاف الدولارات.