في عيد ميلاده.. مفاجأة بأرباح كريستيانو رونالدو من إنستجرام

كريستيانو رونالدو واحد من أشهر اللاعبين، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ39، بعد تحقيقه مسيرة كروية ناجحة على كل المقاييس، ليتصدر نجم النصر قائمة أغنى المشاهير على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ليبقى السؤال الذي يشغل بال الكثيرون، كم يتقاضى لاعب النصر السعودي مقابل المنشور الواحد على حسابه الرسمي؟

لا يعتمد كريستيانو رونالدو في جني المال على كرة القدم فحسب، بل يعد من أكثر المستفيدين ماليا من عالم السوشيال ميديا، ليجني مبالغ فلكية، لكونه صاحب الأعلى متابعة من قبل جماهيره ومحبيه ومتابعيه، ليرصد موقع «techtipswithtea» قيمة الأرباح التي حصل عليها ويمكن استعراضها في التقرير التالي..

في عيد ميلاده.. مفأجاة في أرباح كريستيانو رونالدو من إنستجرام

يستخدم المؤثرون عمومًا مجموعة من المنصات لمشاركة محتواهم، لتكن هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا، وتساعدهم على الإستفادة من متابعة جماهيرية عريضة، فكم تبلغ أرباح كريستيانو رونالدو الأخيرة، إذ وصلت ثروة رونالدو في وسائل التواصل الاجتماعي، 3.23 مليون دولار لكل منشور على إنستغرام، لتكن مصدره الرئيسي لأرباح Instagram، والذي يأتي له عبر التعاون مع العلامات التجارية ومبيعات المنتجات، والتي تجلب له نحو 135 مليون دولار سنويًا.

ويأتي في المرتبة الثانية بعد كريستيانو رونالدو، تشارلي الذي صنفت على كونها من أشهرالمؤثرات على منصة التواصل الإجتماعي TikTok، لتحقق نحو 23 مليون دولار من خلال مقاطع الفيديو الخاصة، وفي المرتبة الثالثة جاء المؤثر كيفن هارت، من بين الكوميديين الأعلى أجراً الذين حققوا علامة مماثلة على تويتر، على مر السنين، ليحقق نجم تويتر ما يقرب من 14 مليون دولار من خلال تغريداته.