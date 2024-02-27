تحرك عاجل من «اتصالات النواب» بعد حادث «فتاة الشروق».. إجراءات جديدة لحماية الركاب

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بضرورة اتخاذ عدة تدابير جديدة تتعلق بالتطبيقات الإلكترونية لتشغيل سيارات النقل الذكي، لضمان سلامة الركاب، وجودة الخدمة المقدمة لهم عن طريق استحداث نظام تكنولوجي للمتابعة والرصد لمسار الرحلة من قبل الشركة، وذلك بعد حادث فتاة الشروق.

خط ساخن للطوارئ

ونوهت لجنة الاتصالات بمجلس النواب في بيان لها اليوم بضرورة وجود خط ساخن للطوارئ لأي شركة تعمل في هذا المجال، حتى يتمكن الراكب من الاتصال به حال حدوث أي مشكلة.

دراسة مجموعة تدابير ومقترحات

‎وأشارت اللجنة إلى يجري دراسة مجموعة من التدابير والمقترحات في هذا الشأن، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حتى لا يتكرر ما حدث في واقعة فتاة الشروق.

‎وطالبت اللجنة في بيانها بضرورة أن يسمح التطبيق المشغل للخدمة «الأبليكشن» بإمكانية طلب إيقاف الرحلة، حال رغبة الراكب في عدم استكمالها لأي سبب من الأسباب، وأن تتيح هذه الميزة توقيف السيارة من قبل التطبيق.

‎واقترحت اللجنة ضرورة عمل اتفاقية لتطبيق الإجراءات الإلكترونية الجديدة، التي سيجري التوصل إليها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تطبيقات سيارات النقل الذكي، وفق المقترحات التي ستُطرح من قبل الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، وبينها ضرورة أن يكون هناك جهة اتصال واحدة تربط أطراف الخدمة، وهي الشركة والسائق والراكب، للحد من أي مشكلات مستقبلية لشركات النقل الذكي.

‎وطالبت اللجنة بضرورة أن تعمل شركات النقل الذكي من خلال تطبيقاتها الإلكترونية على توعية المستخدمين بعناصر الأمان والقواعد العامة للسلوك، لكل الأطراف.