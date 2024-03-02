«الرياضة» تطلق مهرجانا ترفيهيا في واحة سيوة بمشاركة 400 شاب

نظمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون محافظة مطروح، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ الإقليم، المهرجان الرياضي لاتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية في واحة سيوة، بحضور المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، نائبا عن محافظ مطروح، والدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، ومحمد بكر رئيس مركز مدينة سيوة، وأحمد علي باغي سكرتير المركز.

المهرجان الرياضي للشباب في واحة سيوة

وانطلق المهرجان الرياضي لاتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية من وسط واحة سيوة، اليوم، بحضور قيادات من وزارة الشباب والرياضة، ويستمر لمدة 3 أيام بمشاركة أكثر من 400 شاب وطليع من أبناء الواحة.

ماراثون المشي أمام معبد التنبؤات

وجرى تنظيم ماراثون مشي وزارة الرياضة من أمام معبد التنبؤات الأثري حتى عين كليوباترا، أعقبها فعاليات عرض تراثي لأبناء واحة سيوة، تضمنت ألعاب ومسابقات ثقافيه بمركز شباب سيوة، واختتم اليوم الأول بندوة تثقيفية بقاعه الصناعات الحرفية.

حفل ثقافي ترفيهي

وقال رئيس مدينة سيوة إن اليوم الثاني من فعاليات المهرجان، سيكون هناك اهتمامات بزيارة معالم واحة سيوة وحفل ثقافي ترفيهي لجميع المشاركين وشباب سيوة الرياضيين.