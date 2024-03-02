«الشباب والرياضة»: افتتاح المقر الجديد للنادي المصري القاهري قريبا

أجرى الدكتور سيد حُزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، زيارة تفقد خلالها آخر تطورات إنشاء النادي المصري القاهري، تمهيدا لقرب افتتاح المقر الجديد.

وتفقد «حُزين» المشروع برفقة المهندس تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة النادي المصري القاهري، والقائمين علي تنفيذ المشروع، للوقوف على آخر الأعمال الإنشائية للنادي، ضمن الصروح الرياضية التي تقدم خدماتها على مستوى المحافظة.

خدمة أعضاء النادي

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة إلى الدعم الكبير المقدم من وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة وجميع القائمين على المشروع للعمل على سرعة إنجاز الأعمال كاملة، لخروج النادي في ثوبه الجديد، لخدمة شريحة كبيرة من الأعضاء المترددين على النادي.

الإسراع في تنفيذ أعمال التطوير

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة، أن ما يتم من أعمال تطوير المقر الجديد للنادي المصري القاهري يتواكب مع ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات كبيرة على مستوى الجمهورية، وتحديدا أرض العاصمة.