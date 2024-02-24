الشباب والرياضة بالقليوبية تكرم بطل العالم في القوة البدنية

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، تكريم هاشم عيسى عبدالوهاب ابن مركز شباب شبلنجة، الحاصل على بطولة العالم للقوة البدنية للكبار، والتي أقيمت بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 3 إلى 9 فبراير الجاري.

وجاء ذلك بمقر مركز شباب شبلنجة اليوم السبت، بحضور الدكتور وليد فرماوي وكيل المديرية للشباب، أحمد يحيى مدير إدارة شباب بنها، أشرف مسعود رئيس لجنة شئون اللاعبين بمنطقة القليوبية لكرة القدم، هاني لبيب عضو لجنة المسابقات بمنطقة القليوبية ممثلين عن منطقة القليوبية لكرة القدم، أحمد رضا رئيس مجلس إدارة مركز شباب شبلنجة، محمد وفائي أمين الصندوق، ولفيف من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وأهالي وأعيان القرية.

تكريم فريق كرة القدم بمركز شباب شبلنجة

وعلى هامش تكريم بطل العالم للقوة البدنية، شهد وكيل الوزارة أيضًا تكريم فريق كرة القدم بمركز شباب شبلنجة مواليد 2008 والجهاز الفني والإداري، وذلك لحصول الفريق على المركز الأول في دوري منطقة القليوبية لكرة القدم وصعوده لدوري القطاعات على مستوى الجمهورية.

طفرة غير مسبوقة تشهدها مراكز الشباب

وفي كلمته، وجه الصبروط التهنئة للكابتن هاشم عيسي، والجهاز الفني والإداري واللاعبين لفريق كرة القدم بمركز شباب شبلنجة مواليد 2008، مشيدًا بالأداء والإنجاز الذي قدمه كابتن هاشم عيسى في حصوله على بطولة العالم أكثر من مرة على مستوى الرواد وكبار السن، كنموذج يحتذى به للنشئ والشباب.

وأكد الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها مراكز الشباب بجميع أنحاء الجمهورية من تطوير في البنية التحتية والمنشآت والتي تأتي ضمن أهم ملفات وزارة الشباب والرياضة، وفقًا لتوجبهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى الجهد المبذول بمركز شباب شبلنجة من قبل أعضاء مجلس الإدارة، للارتقاء بمنظومة العمل الشبابي والرياضي في كافة المجالات، والعمل على تنفيذ البرامج والأنشطة المدرجة ضمن خطة مديرية الشباب والرياضة تحقيقا لأهداف واستراتيجية الوزارة.