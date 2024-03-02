تكثيف الحملات الدورية للنظافة والتجميل بشوارع كفر الشيخ

كلّف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات الدورية من نظافة وإنارة ورفع كفاءة الطرق، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن، وضرورة الاستجابة الفورية لجميع شكاوى المواطنين، برفع كفاءة منظومة الإنارة والنظافة وإزالة كل المخلفات والقمامة من الشوارع والمناطق ورفع كفاءة الطرق، وذلك استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

رفع تراكمات القمامة بجميع الشوارع الرئيسية

وفي هذا السياق، نفذت أجهزة النظافة بمجالس المدن أعمال النظافة اليومية، والتي استهدفت رفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات بجميع القطاعات والشوارع الرئيسية بالمدن، وجرى رفع كميات كبيرة من القمامة، ونقلها للمقالب العمومية بكل مدينة بواسطة معدات الحملة الميكانيكية وبمشاركة مشرفين وعمال أجهزة النظافة بمجالس المدن، بجانب أعمال صيانة أعمدة الانارة والكشافات ضمن أعمال الصيانة الدورية بالمدن، فضلاً عن استكمال أعمال تهذيب وقص الأشجار بمنتزهات وشوارع المدن، لتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة في الشارع.

تكثيف حملات النظافة اليومية بشوارع وتوابع القرى

كما نفذت الوحدات المحلية القروية، عدداً من الحملات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وشملت الحملات تكثيف حملات النظافة اليومية بشوارع وتوابع القرى، حيث جرى رفع جميع مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرى والتوابع التابعة لها ونقلها للمقالب الوسيطة، تمهيداً لنقلها للمقالب العمومية بالمدن، بجانب تمهيد وتوسعة بعض الشوارع والطرق الرئيسية بالقرى، حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.