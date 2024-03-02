رئيس «أزهرية كفر الشيخ» يبحث آخر استعدادات المعاهد المرشحة للجودة

بحث الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، آخر استعدادات المعاهد المرشحة للجودة لاستقبال زيارات وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم من أجل اعتماد هذه المعاهد، والتي يبلغ عددها 9 معاهد على مستوى المنطقة من مختلف المراحل التعليمية، والتي من المقرر زياراتها خلال يومي الأحد والاثنين 3 و4 مارس الجاري.

تكثيف المتابعات للمعاهد المرشحة للجودة بكفر الشيخ

وأشار رئيس المنطقة إلى ضرورة تكثيف المتابعات لهذه المعاهد، وتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل بها لتسهيل مهمة الوفد الزائر، وذلك خلال اجتماعه بموجهي عموم ومديري المراحل التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية بمعاهد المنطقة، اليوم السبت، بمقر إحدى قاعات الكمبيوتر التعليمي بديوان المنطقة، بحضور مدير إدارة التوجيه الفني بالمنطقة.

وتناول الاجتماع مناقشة احتياجات المعاهد المرشحة للجودة، والوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات بها، وعمل خطة موزعة لمتابعة ما تم التنويه عليه في الزيارات السابقة لمعاهد الجودة.

تنشيط دور الموجه ومتابعة تقييمه للمُعلمين

كما اطلع رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية من خلال تقارير المتابعات الميدانية على مردود الزيارات السابقة، مشدداً خلال الاجتماع على ضرورة تنشيط دور الموجه وتفعيل دوره ومتابعة تقييمه للمُعلمين، وكذا متابعة عمل شيوخ المعاهد، كما حرص على فتح باب الحوار للحضور حول مناقشة الإيجابيات والمعوقات التي تواجه سير العملية التعليمية بالمعاهد لبحثها وطرح الحلول والمقترحات المناسبة لها.