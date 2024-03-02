جامعة كفر الشيخ تطلق فعاليات المشروع القومي لتأهيل وتدريب القيادات الطلابية

نظمت إدارة الأسر والاتحادات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، فعاليات المشروع القومي لتأهيل وتدريب وتوعية القيادات الطلابية تحت شعار «شباب مصر.. مستقبل الجمهورية الجديدة»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة.

عقد الملتقى على مدار ثلاثة أيام

وجرى عقد الملتقى على مدار ثلاثة أيام، وشارك فيه مجالس الاتحادات بكليات جامعة كفر الشيخ وعددها 19 كلية، وضم رئيس ونائب رئيس اتحاد كل كلية والأمين والأمين المساعد لـ7 لجان من الأنشطة بالكلية، وتم تنفيذ الملتقى باختيار قيادات الاتحادات الطلابية لجميع كليات الجامعة بتمثيل 150 طالبا وطالبة.

وتناولت محاور التدريب والتأهيل موضوعات هامة في لقاءات حوارية وورش عمل من أهمها «ريادة الأعمال، والاستراتيجية القومية والأمن القومي المصري والعربي، وأمن المعلومات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والصحة النفسية والاجتماعية، والإدمان والتعاطي، والطلاق، والإلحاد، والانتحار، والحوكمة والتحول الرقمي، والأنشطة الطلابية ومناقشة اللائحة المالية والإدارية المنظمة للاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية».

توعية شباب الجامعات من خلال هذه الملتقيات

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أهمية هذه الملتقيات والتي تهدف إلى توعية شباب الجامعات، وصقل مهارات القيادات الطلابية، وتعزيز قدراتهم على القيادة والتواصل الفعال، إلى جانب توعية الطلاب بأهمية المشاركة المجتمعية والسياسية، وغرس قيم المواطنة والانتماء والمسئولية الاجتماعية لدى طلبة الجامعة، من خلال المحاضرات وورش العمل في المجالات «الثقافية، والفنية، والرياضية، والاجتماعية، والأسر الطلابية، والعلمية والتكنولوجية، والجوالة والخدمة العامة»، لافتاً أنّه خلال ورش العمل تُعرض مقترحات جديدة من الطلاب لتطبيقها في تنفيذ الأنشطة الطلابية، بحضور نُخبة من الخبراء والمختصين في مختلف المجالات بالجامعة.