جامعة كفر الشيخ تنظم برنامجا تثقيفيا للقضايا الاجتماعية لدعم وتنمية وعي الطلاب

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، البرنامج التثقيفي للقضايا الاجتماعية الذي عُقد بكلية الزراعة بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

برنامج تثقيفي للقضايا الاجتماعية لدعم وتنمية وعي الشباب الجامعي

وافتتح البرنامج التثقيفي للقضايا الاجتماعية بمحاضرة عن «ترشيد الاستهلاك مدخل لبناء اقتصاد قوي - برنامج الحماية الاجتماعية الجديدة في موازنة الدولة مدخل في تخفيف الأعباء»، والتي حاضرها الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

كما تناول البرنامج عددا من المحاضرات ومنها «الإشاعات خطر داهم دائم على الأوطان»، وحاضرها الدكتور طارق عطية، أستاذ الاجتماع بكلية الزراعة، و«التفكير الإيجابي والهوية الوطنية» والتي حاضرتها الدكتورة فاتن قنصوة، رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب، و«توجهات الدولة المصرية نحو الرقمنة» والتي حاضرتها الدكتورة مي رمضان، مدرس مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات.

تعزيز الوعي بالقضايا المجتمعية والتعامل معها بشكل فعال

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ الجامعة تُعد بمثابة مركز للتفكير الحر والابتكار، ويمكن استخدام هذا الدور لتعزيز الوعي بالقضايا المجتمعية والتعامل معها بشكل فعال، كما تحرص الجامعة على بناء قيم الشباب وتعزيز القيم الإيجابية بينهم، وتكوين عادات سلوكية إيجابية، وربط الجانب الأكاديمي الذي يدرسه طلبة الجامعة بمتطلبات واحتياجات المجتمع، ودعم بناء منظومة القيم عند الطلبة، لصناعة جيل مؤهل يُساهم بفاعلية في تطوير المجتمع والارتقاء به إلى الأفضل.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنّ تنفيذ هذه البرامج يأتي انطلاقاً من توجهات الدولة المصرية لدعم وتنمية وعي الشباب الجامعي بالقضايا الاجتماعية وإيماناً بالدور الإيجابي الذي تُقدمه الجامعة في المساهمة بتنمية الشباب والوصول بهم إلى مستقبل مشرق وزاهر.