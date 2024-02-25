«بيطري المنوفية» تكشف شروط التأمين الصحي على المواشي.. مميزات متعددة

أكد الدكتور رفعت حماد وكيل مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، إتاحة خدمة تأمين صحي على الحيوان لمدة عام، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعويض المتضررين من ملاك المواشي في حالة حدوث أمراض أو نفوق.

مزايا خدمة التأمين الصحي على الحيوانات

وتابع «حماد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن التأمين الصحي له مزايا متعددة لمالك الماشية، حيث يوجد علاج مجاني في حالة إصابة الحيوان بالأمراض، بالإضافة إلى توفير تلقيح صناعي للماشية بأسعار رمزية، وفي حالة نفوق الحيوان يتم تعويضه من قيمة الحيوان بنسبة تبدأ من 60%.

شروط خدمة التأمين الصحي للحيوانات

وأضاف وكيل مديرية الطب البيطري، أنه يشترط على المزارع تأمين الحيوان مقابل 1% من قيمة رأس الماشية، كما يشترط أن يكون الحيوان مِلك طالب التأمين ومن ماله الخاص، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة مع وحدة الطب البيطري في حالة إصابة الحيوان بأي أمراض لسرعة معالجتها.

واختتم «حماد»، أن هناك إقبال كبير من المزارعين على التأمين الصحي على المواشي الخاصة بهم خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى وجود ندوات توعية في جميع الوحدات البيطرية لإرشاد المزارعين بأهمية التأمين على الحيوان، وهو ما يعود بالنفع على الثروة الحيوانية.