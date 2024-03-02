«معلومات الوزراء»: زيادة نصيب مصر من السياحة العالمية بمقدار الثلث خلال 3 سنوات

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن نصيب مصر من حركة السياحة العالمية زاد بمقدار الثلث خلال الثلاث سنوات الأخيرة؛ فيما وصل في 2023 إلى 1.2%، بنسبة نمو 33٪ مقارنة بعام 2019، إذ كان نصيبها 0.9٪.

صناعة السياحة الأسرع نموًا في مصر

وأوضح المركز عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، أن صناعة السياحة الأسرع نموًا بين الصناعات المختلفة في مصر، خلال 2023، وجاءت معدلات النمو كالآتي:

معدلات نمو ملحوظة

- وشهدت مصر معدلات نمو ملحوظة خلال الفترة الماضية، رغم ما تشهده المنطقة من تغييرات وأحداث جيوسياسية.

- 5% زيادة في أعداد السائحين في الـ40 يومًا الأولى من 2024 بنسبة نمو 5%، عن الفترة نفسها في 2023.

- 3.6 مليون سائح استقبلتهم مصر خلال الربع الأخير من 2023، وهو ثاني أعلى معدل حققته مصر في أعداد الحركة السياحية الوافدة، منذ بدء تسجيل الأرقام السياحية.

- 14.906 مليون سائح إجمالي ما استقبلتهم مصر خلال 2023.

المنتجات السياحية الرئيسية المصرية حاليًا، تمثل 55% مما بفضله إجمالي السائحين حول العالم، ويسافر من أجلها 800 مليون سائح عالميًا.