ياسر قطامش: كتبت 41 كتابا منهم 15 شعريا.. والباقي رؤى تاريخية مرحة

قال الكاتب والشاعر ياسر قطامش، إنه بذل جهدًا مضنيًا في كتابة 41 كتابًا منهم 15 كتابًا شعريًا، والباقي رؤى تاريخية مرحة.

إبداعات الشاعر ياسر قطامش

تابع «قطامش» خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر قناة «dmc»: «كتبت عن الأنسولين والرقابة، في رويات مخفية لم يعرفها أحد».

وأوضح أنّ إنتاجه الثقافي والأدبي يحتوي على دواوين منها «القلب في ورطة بين ليلى وبطة» وأيضا هناك ديوان بعوان «كارت شحن عاطفي».

كتب الشاعر ياسر قطامش

واختتم الشاعر ياسر قطامش، بالإشارة إلى أنه كتب في رواية «كارت شحن عاطفي»: «شحنت القلب ثم طلبت حبي وما للحب أرقام صحيحة ولو أن الفؤاد كما موبايلي، لكن الآن غيرت الجانب»، وأيضًا «غرائب ​​الأشعار في الجد والهزار»، و«حودايت» الكتاكيت والعفاريت».