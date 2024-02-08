لماذا شعر المصريون بالحر اليوم رغم ذروة الشتاء؟.. ظاهرة جامحة السبب

على الرغم من سيطرة الأجواء الشتوية على البلاد خلال الأيام الماضية، إلا إن اليوم شعر المصريون بارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بل انتاب العديد الشعور بالحر، والتي استمرت لساعات طويلة من اليوم.

لماذا شعر المصريون بالحر اليوم؟، سؤال بات يتداوله المواطنون، فلم تتلاءم أجواء الطقس اليوم مع الملابس الشتوية الثقيلة، باستثناء الشبورة الصباحية التي سيطرت على الطرق، إلا أن ظل الشعور بالحرارة هو سيد الموقف.

لماذا شعر المصريون بالحر اليوم رغم ذروة الشتاء؟

وعن سبب تغير الأحوال الجوية، وزيادة الشعور بالحر رغم ذروة الشتاء، أوضح الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، لـ«الوطن»، إن البلاد تتعرض إلى ظواهر جامحة خطيرة، ناتجة عن التغيرات المناخية: «للأسف الظواهر دي طارئة وغير معروف وقتها، لأن نتائجها مختلفة ممكن تسبب في الشعور بالحر رغم الشتاء، أو حدوث رياح تشيل الرمال أو ارتفاع مستوى الشواطئ».

وتابع «علام»: «إن تفاقم هذه التغيرات يأتي عادًة بسبب تضخم حجم الأدخنة الصناعية والاحتباس الحراري وتأثر الغلاف الجوي، ما تسبب في الأمر».

مرتفع جوي يضرب البلاد.. لماذا شعر المصريون بالحر اليوم رغم ذروة الشتاء؟

وعلى الجانب الآخر، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، لـ«الوطن»، إن سبب الشعور بالحر، هو ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن تعرض البلاد لمرتفع جوي، أدى لارتفاع درجات الحرارة، وزيادة سطوع أشعة الشمس.

ما هو المرتفع الجوي؟

والمرتفع الجوي، هو جزء من الهواء الثقيل، يأتي فوق أعلى بعينها من الأرض ويتميز بضغط أعلى من ضغط الهواء في المناطق المحيطة به‏.