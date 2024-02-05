من بينها خصلة شعر لفنان شهير.. تعرف على أغلى 7 أشياء بيعت في المزادات

يفضل العديد من الناس اقتناء الأشياء النادرة والثمينة للاحتفاظ بها، حتى تكون علامة على تميزهم، وتباع هذه المقتنيات في مزادات علنية، وأحيانًا تكون بأرقام فلكية يدفعها الأثرياء، مقابل الحصول على تلك القطع الثمينة.

يقدم لكم «الوطن» أغلى الأشياء التي بيعت في هذه المزادات، وفقًا لما نشرته مجلة «time» الأمريكية.

أغلى لوحة فنية

بيعت لوحة الفنا الإيطالي ليوناردو دافنشي، التي رسمها في عام 1500 بمبلغ 450,3 مليون دولار، وهي لوحة «نهاية العالم»، تم بيعها في عام 2017 من قبل الأمير بدر بن عبد الله بن محمد الفرحان آل سعود.

أغلى فستان في 2016

جرى بيع فستان الفنانة والمغنية الأمريكية مارلين مونرو بمبلغ 4.8 مليون دولار، وهو الفستان الذي غنت به في حفل عيد ميلاد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقتها جون كينيدي بمناسبة عيد ميلاده الخامس والأربعين. كان الفستان مرصعًا بالبلورات التي وصل عددها إلى 2500 بلورة.

اشترى الفستان مجموعة "ريبليز بيليف إت أور نوت" وهي مجموعة تمتلك عدة متاحف من ضمنها متحف في أمستردام ومتحف في هوليوود، وهي متخصصة في اقتناء هذه الأشياء الثمينة.

أغلى آلة موسيقية

بـ 16 مليون دولار، هكذا تم بيع الكمان الذي صنعه الإيطالي جوزيبي غوارنيري قبل 250 عامًا، في القرن الثامن عشر كان غوارنيري من أشهر وأمهر صناع الكمان في أوروبا كلها.

أغلى تمثال أثري

في عام 2007 تم بيع تمثال أرتميس والأيل، وهو تمثال عن إلهة الصيد الرومانية، يعود تاريخ التمثال إلى أكثر من 2000 عام، وتم بيعه بمبلغ 28.6 مليون دولار.

أغلى سيارة

في عام 2018 تم بيع سيارة فيراري بملغ 48.4 مليون دولار، وهي من طراز 250 GTO، وجرى بيعها بعد 10 دقائق فقط من بدء المزاد.

أغلى خصلة شعر

في عام 2002 جرى بيع خصلة من شعر مغني الروك الأمريكي الشهير إلفيس بريسلي بمبلغ 115 ألف دولار، وهي خصلة احتفظ بها الحلاق الخاص ببريسلي.

أغلى ماسة

تعتبر ماسة "ذا أوبنهايمر بلو" هي أغلى ماسة في التاريخ تم بيعها، وذلك في عام 2016، وذلك بمبلغ 57.5 مليون دولار، وتزن الماسة 14.62 قيراط.