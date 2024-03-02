مع الصوم والشعور بالعطش في رمضان.. 6 أعراض تنبئ بحدوث غيبوبة السكر

يعاني المسلمون من الشعور بالعطش الشديد وجفاف الحلق خلال شهر رمضان، نتيجة لعدد ساعات الصوم الطويلة، التي تصل إلى 17 ساعة في بعض البلدان منها نوك عاصمة جرينلاند، ولأن العطش الشديد وجفاف الحلق ضمن الأعراض التي تسبق الإصابة بغيبوبة السكر الكيتونية، فإنّ الأمر يكون أكثر حيرة لدى المرضى، وقد يتعرضون للخطر دون دراية بالأسباب؛ وعادة ما يتعاملون مع تلك الأعراض على كونها ناتجة عن الصوم، متجاهلين علاجها وهو ما يتسبب في أزمات صحية خطيرة.

نستعرض في التقرير التالي، أبرز الأعراض التي تسبق حدوث غيبوبة السكر، بخلاف العطش وجفاف الحلق؟

غيبوبة السكر الكيتونية

تعتبر غيبوبة السكر هي إحدى مضاعفات مرض السكري، وتحدث نتيجة تذبذب شديد في معدلات السكر بالدم، وعلى الرغم من أن هناك 4 أنواع مختلفة لغيبوبة السكر، إلا أن أشهرها والأكثر حدوثًا غيبوبة نقص السكر والغيبوبة الكيتونية، وتحدث الأخيرة بشكل أكبر لمرضى السكري من النوع الأول، نتيجة لعدة أسباب، أبرزها عدم حفاظ المريض على ضبط معدلات السكر، أو حدوث ارتفاعات شديدة في معدلات السكر في الدم، وفقًا لِما أوضحته الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ السكر بقصر العيني ورئيس الجمعية العربية للسكر.

وأضافت «شلتوت»، خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه بجانب الشعور بالعطش الشديد وجفاف الحلق، فإنّ هناك مجموعة أخرى من الأعراض التي تظهر على مريض السكري، وتسبق حدوث غيبوبة السكر الكيتونية، والتي يجب الانتباه لها عند ملاحظتها والتعامل معها بشكل سريع، وهي:

6 أعراض تنبئ بحدوث غيبوبة السكر الكيتونية

- كثرة التبول.

- آلام في أعلى منطقة البطن أي مقابل المعدة.

- قيء.

- اضطراب في التنفس.

- خروج رائحة أسيتون من الفم.

- دوخة شديدة.

علاج الغيبوبة الكيتونية:

ولأن طريقة علاج المريض وإسعافه في حال تعرضه لغيبوبة السكر تختلف تبعًا لاختلاف نوعها، فيمكن الاستدلال على حدوث الغيبوبة الكيتونية من خلال إجراء بعض الفحوصات الطبية للمريض، والتي توضح وجود ارتفاع شديد في معدلات السكر، مع وجود نسبة حموضة وأجسام كيتونية، وفي هذا الحال تكون طريقة العلاج عن طريق الأنسولين، سواء من خلال ضخه في الجسم بشكل مستمر عن طريق محاليل وريدية كثيرة مع إضافة أملاح البوتاسيوم في حال نقصها في الجسم، أو من خلال حقن الجسم به كل ساعة أو ساعتين.

ولأن هناك أسبابا أخرى لحدوث غيبوبة السكر الكيتونية بخلاف الارتفاع الشديد في معدلات السكر، مثل الإصابة بجلطة في القلب أو حدوث اضطرابات نفسية، أو إجراء العمليات الجراحية، ففي هذه الحالة يكون إسعاف المريض من خلال علاج السبب الأساسي لحدوث الغيبوبة.