محمد غنيم يفوز بجائزة الريادة في علاج مرض السكري بالخلايا الجذعية

فاز الدكتور محمد أحمد غنيم، رائد زراعة الكلي بالشرق الأوسط، ومؤسس مركز الكلي والمسالك البولية بجامعة المنصورة بجائزة الريادة والابتكار من جامعة الأمير محمد بن فهد، لاستخدام الخلايا الجذعية لعلاج مرضى السكر، وهو ما اعتبرته جامعة المنصورة إنجازًا علميًا جديدًا يضاف إلى قائمة إنجازاتها، في إطار سعيها الدائم للارتقاء بتصنيفها العلمي والبحثي بين جامعات العالم ومؤسساته البحثية من بين قرابة 650 متقدمًا.

استخدام الخلايا الجذعية لعلاج مرضى السكر

وأعلنت جامعة المنصورة، في بيان، أن البحوث المقدمة من الدكتور محمد أحمد غنيم رائد زراعة الكلى ومؤسس مركز جراحة الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة والمتعلقة بأبحاث استخدام الخلايا الجذعية لعلاج مرضى السكر، فازت بجائزة أفضل إنتاج علمي في الريادة والابتكار والمقدمة من جامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية

تهنئة جامعة المنصورة

ومن جانبه، قدم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة خالص التهنئة للدكتور محمد أحمد غنيم، لحصوله على جائزة أفضل إنتاج علمي في الريادة والابتكار، مؤكدا أن الجائزة تعد تكريمًا للأبحاث العلمية لعالم من علماء جامعة المنصورة، حيث يمتلئ سِجل «غنيم» بعديد من الإنجازات العلميَّة والبحثيَّة.