قطع مياه الشرب 11 ساعة في دسوق بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدسوق في كفر الشيخ، قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة دسوق، اليوم الأحد، من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم، ولمدة 11 ساعة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

قطع مياه الشرب لمدة 11 ساعة في كفر الشيخ

وذكرت الشركة، في بيان لها، أنّ المناطق والقرى التي ستتأثر بقطع مياه الشرب هي مركز ومدينة دسوق، وبعض قرى مركز قلين وقرى شابة والعجوزين، وذلك للقيام بأعمال غسيل وتعقيم المروقات بمحطة إنتاج مياه الشرب بمحلة أبو علي، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها عقب انتهاء الأعمال.

تدبير سيارات مياه شرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدسوق، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي والذي يعمل على مدار 24 ساعة.