سياح يرصدون أسراب دلافين ترقص في مجموعات بشواطئ الغردقة (صور)

رصد عدد من السياح الأجانب ظهور مجموعة من الدلافين أثناء رحلة غطس تحت الماء في أحد مواقع الغوص شمال الغردقة، وهي تسبح في سعادة، وحرص السياح على مداعبتها والتقاط الصور التذكارية معها.

ظهور الدلافين على شواطئ الغردقة

وقال أحمد بيجو، مدرب غطس بالغردقة، إن عدد من السياح الأجانب رصدوا ظهور مجموعة من الدلافين في أحد مواقع الغوص شمال شواطئ الغردقة، أثناء رحلة غطس تحت الماء.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن السياح الأجانب حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية مع الدلافين وهي تسبح وتتراقص في سعادة، مؤكدا أن الدلافين تعتبر عامل جذب سياحي، وظهورها يعمل على إنعاش السياحة البحرية، حيث يأتي السياح الأجانب من مختلف الجنسيات إلى شواطئ الغردقة خصيصا لممارسة الغطس والسنوركل ورؤية الدلافين وهي تسبح.

سلامة ونظافة البيئة البحرية

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد غلاب، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن ظهور الدلافين في مجموعات يدل على سلامة البيئة البحرية ونظافتها.

ولفت إلى أن الدلافين يصل أنواعها إلى 40 نوعا، يتواجد منها في مياه البحر الأحمر حوالي 11 نوعا، وأشهرها الدولفين الدوار والدولفين ذو الزعانف الزجاجية، وتواجد شمال شواطئ الغردقة.

وأكد أن الدلافين عامل جذب سياحي، ومن أهم الثروات البحرية في مياه البحر الأحمر، وتعمل على انتشار سياحة الغوص والتي تجذب حوالي 4 ملايين سائح إلى شواطئ الغردقة سنويا.