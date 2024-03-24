أفضل طريقة لختم القرآن الكريم أكثر من مرة في شهر رمضان

شهر رمضان من الشهور الفريدة، حيث تُضاعف فيه الحسنات وتُفتح فيه أبواب الجنة، ما يجعله فرصةً عظيمةً للمسلمين لتعظيم الطاعات والتقرب من الله سبحانه وتعالى، ومن أهم الطاعات ختم القرآن الكريم، لما له من فضلٍ عظيمٍ وثوابٍ كبيرٍ، وهنا تأتي أهمية معرفة أفضل الطرق لختم القرآن الكريم في أقصر وقتٍ ممكنٍ دون المساس بجودة التلاوة أو فهم المعنى.

وذكرت دار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك، أنّ هناك أكثر من طريقة لختم القرآن الكريم، فإذا أردت ختم القرآن مرة واحدة فقط خلال شهر رمضان فكل ما عليك فعله هو قراءة 4 صفحات فقط من المصحف بعد كل صلاة.

طريقة لختم القرآن الكريم مرتين في شهر رمضان

وأوضحت الدار طريقة ختم القرآن الكريم، فإذا أردت ختم القرآن مرتين خلال شهر رمضان الكريم فعليك بقراءة 4 صفحات قبل كل صلاة و4 صفحات بعد الصلاة، وإذا أردت ختمه 3 مرات خلال شهر رمضان الكريم فعليك بقراءة 6 صفحات قبل الصلاة و6 صفحات بعد الصلاة.

وتابعت دار الإفتاء، أنّ المصحف به 604 صفحات، وبقسمة عدد الصفحات على عدد أيام شهر رمضان وهي 30 يوما، وقسمة الناتج على 5 وهو عدد الصلوات اليومية، فتحصل على عدد الصفحات.