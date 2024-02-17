أفضل صيغة لدعاء ختم القرآن في شهر شعبان.. تفرج الهمّ وتفك الكرب (فيديو)

عادة اتبعها قطاع كبير من المٌسلمين، فيما يتعلق بدعاء ختم القرآن، حيث لا يختلف في شهر شعبان عن غيره من الشهور الأخرى، وتتبع المساجد الكبيرة النهج ذاته في الدعاء عقب ختم القرآن الكريم، سواء في الصلاة أو قراءته مٌنفرداً، وخاصة أنّ الحرمين المكي والنبوي يحرصان على دعاء ختم القرآن الكريم في آخر صلاة للتراويح بشهر رمضان.

دعاء ختم القرآن في شهر شعبان

وقال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، في تصريحات لـ«الوطن»: إنّ هناك صيغ مٌتعددة لدعاء ختم القرآن في شعبان، ومنها أن يردد الفرد: «اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة.. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حُجة يا رب العالمين.. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر».

الدعاء بالنجاح وخيري الدنيا والآخرة

ومن بين دعاء ختم القرآن: «اللهم أجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك فيه.. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مٌخزٍ ولا فاضح.. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم، وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك العلا من الجنة».

صيغ دعاء ختم القرآن في شهر شعبان

ومن بين دعاء ختم القرآن: «اللهم ارحمني بالقرآن وأجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار.. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة.. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تٌبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تُسلط علينا من لا يرحمنا.. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا».