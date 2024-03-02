«الصحة»: الزيادة السكانية عبء على الدولة ويجب الاستثمار في العنصر البشري

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن الزيادة السكانية أزمة حقيقية، إذ أن مصر آخر 30 سنة تضاعف عدد سكانها بشكل كبير، والزيادة غير منضبطة والتوزيع أيضًا، مضيفًا أن الاستثمار في العنصر البشري لن يتحقق إلا بوجود فرص استثمارية.

زواج القاصرات جريمة حقيقية

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج الخلاصة الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال على قناة المحور، أن زواج القاصرات جريمة حقيقية، وأحد أسباب الأزمة ولا يزال موجودا في بعض المناطق، متابعا: «العالم ليس بحاجة للكثافة السكانية الحالية، وهناك تحديث للاستراتيجية الوطنية للسكان إذ تناولت البعد السكاني للأزمة وتمكين المرأة والتغيرات المناخية».

زواج القاصرات يتسبب في الزيادة السكانية

وواصل: «زواج القاصرات يتسبب في الزيادة السكانية وفرصة الإنجاب بكثرة، والوصول لمجتمع هش.. وهناك عادات خطأ في المجتمع ويجب التوعية والقضاء عليها ومواجهتها.. والعزوة مفهومها كثرة ونوعية الأطفال، وتغيير هذه المفاهيم الخاطئة بالزن والإقناع».

وأشار إلى أن الزيادة السكانية حمل على الدولة، ويجب الاستثمار في العناصر البشرية وتحسين خصائص السكان.