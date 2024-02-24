مصطفى عمار عن «مشروع رأس الحكمة»: يستوعب 8 ملايين سائح و300 ألف نسمة من السكان

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن مشروع تطوير رأس الحكمة هي مدينة كاملة يتم إنشاؤها في منطقة صحراوية، مطلة على البحر المتوسط يسكن بها الأهالي من محافظة مطروح وسيتم تعويضهم بشكل كبير بالأسعار العادلة عن بعض الأماكن التي يتمركزون فيها.

المشروع يشمل مناطق جامعات وخدمات ومصانع

وأوضح «عمار» خلال استضافته عبر برنامج «الستات مايعرفوش يكذبوا» المذاع عبر قناة cbc، أن مشروع تطوير رأس الحكمة سيستوعب 8 ملايين سائح، و300 ألف نسمة من السكان ولا تعتمد فقط على الـ3 شهور، وعلى مدار السنة سيكون هناك مناطق جامعات، وخدمات، ومصانع قائلا: «هيكون فيها من الإبرة للصاروخ».

الحكومة المصرية شريك في المشروع

وتابع رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن «الحكومة المصرية شريك في المشروع، والعقود تم دراستها على أعلى مستوى في الدولة المصرية»، لافتًا إلى أن مصر تضمن حقها من مشروع رأس الحكمة، متوقعًا أنها ستحقق أرباح 150 مليار دولار خلال 5 سنوات.