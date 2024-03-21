ما حكم وضع الكريمات ودهن الشعر بالزيت خلال الصيام؟.. لا حرج في تلك الحالات

في شهر رمضان، تزداد تساؤلات النساء حول كيفية العناية بالبشرة والشعر، وتتراوح الأسئلة بين محاذير الصيام وتأثيره على روتين العناية، إلى كيفية استغلال ساعات النوم الطويلة للعناية بالجمال، وتحرص دار الإفتاء المصرية على الرد على هذه التساؤلات وتقديم النصائح المناسبة للمرأة المسلمة خلال شهر رمضان.

ونشرت دار الإفتاء عددًا من الفتاوى الخاصة بالنساء، والتي تجيب على تساؤلات العناية بالبشرة في ساعات الصيام.

وردت دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها على سؤال ورد إليها من سائلة أرادت معرفة حكم استخدام كريمات الجلد وزيوت الشعر أثناء الصيام.

وجاء سؤال السائلة: «ما حكم الكريم المرطب المغذي للجلد والزيت المغذي للشعر في أثناء الصوم.. خاصة أن الجلد وفروة الرأس يمتصان المرهم الجلدي؟».

حكم استخدام الكريم المرطب والزيوت

وجاء رد الدكتور علي جمعة: «ذهب الحنفية والشافعية والعلامة الدردير من المالكية إلى أن دهن الرأس والبطن لا يفطر ولو وصل جوفه بتشرب المسام؛ لأنه لم يصل من منفذ مفتوح، ولأنه ليس فيه منافٍ للصوم، فهو نوع ارتفاق وليس من محظورات الصوم كما نص عليه العلامة المرغيناني في الهداية».

وتابع: «وذهب المالكية إلى أنه لو وجد طعمه في حلقه وجب عليه القضاء في معروف المذهب؛ لأنهم عملوا بقاعدتهم القائلة: وصول مائع للحلق ولو من غير الفم مفطر».

وأضاف: «والذي نذهب إليه هو قول الشافعية والحنفية من عدم الإفطار بالإدِّهان؛ لما ذكروه من الأدلة القوية الصحيحة، والله سبحانه وتعالى أعلم».