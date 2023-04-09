ما حكم صلاة التراويح ومدى مشروعيتها؟.. «دار الإفتاء» تجيب

يحرص الكثير من المسلمين خلال شهر رمضان على أداء صلاة التراويح أملا في نيل الثواب بدأ الكثير يتسأل عن حكم صلاة التراويح ومدى مشروعيتها وتستطرد «الوطن» خلال السطور الأتية كافة التفاصيل المتعلقة بصلاة التراويح ومدى مشروعيتها.

دار الإفتاء تجيب على حكم صلاة التراويح

حيث ذكرت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني أن الفقهاء اتفقوا على سنية صلاة التراويح، وهي عند الحنفية والحنابلة وبعض المالكية سنة مؤكدة، وهي سنة للرجال والنساء، وهي من أعلام الدين الظاهرة؛ فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» أخرجه النسائي.

قيام رمضان

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» رواه البخاري.

قال الإمام النووي في «المجموع شرح المهذب» (4/ 31): [فَصَلَاةُ التَّرَاوِيحِ سُنَّةٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ].