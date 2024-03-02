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دراما المتحدة

عادل حمودة: فيلم «مبني للمجهول» تحقيق تلفزيوني عن جمال حمدان

كتب:

محمد عزالدين
08:51 م | السبت 02 مارس 2024
الكاتب الصحفي عادل حمودة

الكاتب الصحفي عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة إنه يعتبر فيلم «مبني للمجهول» تحقيقًا تلفزيونيًا عن جمال حمدان، حياته وأعماله ووفاته، تحدثت فيه شخصيات اقتربت من جمال حمدان، على رأسهم شقيقه اللواء عبد العظيم حمدان.

سر عزلة جمال حمدان 

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في الفيلم نتوقف عند تفسير الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي في جامعة الأزهر، ويفسر الدكتور محمد المهدي حالة العزلة التي لجأ إليها جمال حمدان، بعيدًا عن الحياة خارج شقته الصغيرة.

معالم الشخصية العبقرية

وتابع: «يقول الدكتور محمد المهدي: في جمال حمدان كل معالم الشخصية العبقرية، هذه الشخصية تمر بمحنة وتعيش أزمة نمو شديدة، ولكن تخرج منها بإنتاج علمي غزير ومتفرد، لكن بحضور اجتماعي ضعيف جدًا».

واختتم: «كان الاتصال به عبر ناشره أو عبر خطابات تدخل إليه تحت عقب الباب ويرد عليها كتابة، علي قائمة من كانوا على اتصال به: أحمد بهاء الدين، محمد حسنين هيكل، ويوسف القعيد، ورئيس تحرير مجلة الهلال سابقا مصطفي نبيل».

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