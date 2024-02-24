عادل حمودة: إدارة «كارتر» تميزت بتنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن إدارة جيمي كارتر تميزت بتشيط عملية السلام في الشرق الأوسط، واستغل كارتر وصول مناحم بيجن إلى السلطة في إسرائيل، في مايو 1977 أصبح بيجن رئيسا للحكومة بعد 29 سنة في المعارضة، كان متشددا في قيادة كتلة الليكود.

توقيع اتفاقية السلام في البيت الأبيض

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه نجح كارتر في إقناعه بتوقيع اتفاقية سلام مع مصر، ووقعت الاتفاقية في البيت الأبيض 26 مارس 1979، وأدت إلى انسحاب إسرائيل من سيناء، لكن العلاقة بين كارتر وبيجن اتسمت بالتوتر.

أسرار المفاوضات في كامب ديفيد

وأشار إلى أنه أثبت ذلك الكاتب الأمريكي لورانس رايت في كتابه «13 يوم في سبتمبر»، الكتاب يكشف أسرار المفاوضات في كامب ديفيد بين كارتر وبيجن والسادات، يقول «رايت»: «خلال المفاوضات كان كارتر يشك في القوى العقلية لبيجن»، وأكد كارتر لزوجته «روزالين» أن بيجن مريض نفسي.